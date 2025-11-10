There are roughly 17.5 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.
Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Oklahoma using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census' 2023 5-year estimate.
Alaska, Virginia, and Wyoming are home to the most veterans per capita. American veterans live in virtually all of the country's 3,142 counties.
Keep reading to see where the most veterans live in your home state.
#50. Washita County
- Percent of residents that are veterans: 7.4% (611 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 1
--- Korean War: 8
--- Vietnam War: 209
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 150
--- Gulf War (09/2001 or later): 161
#49. Ellis County
- Percent of residents that are veterans: 7.5% (215 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 15
--- Vietnam War: 98
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 33
--- Gulf War (09/2001 or later): 51
#48. Tillman County
- Percent of residents that are veterans: 7.5% (397 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 22
--- Korean War: 12
--- Vietnam War: 119
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 63
--- Gulf War (09/2001 or later): 82
#47. Hughes County
- Percent of residents that are veterans: 7.6% (796 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 13
--- Korean War: 27
--- Vietnam War: 276
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 192
--- Gulf War (09/2001 or later): 173
#46. Johnston County
- Percent of residents that are veterans: 7.6% (599 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 4
--- Korean War: 11
--- Vietnam War: 322
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 120
--- Gulf War (09/2001 or later): 68
#45. Love County
- Percent of residents that are veterans: 7.6% (587 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 15
--- Vietnam War: 315
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 89
--- Gulf War (09/2001 or later): 107
#44. Okmulgee County
- Percent of residents that are veterans: 7.6% (2,130 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 19
--- Korean War: 50
--- Vietnam War: 782
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 350
--- Gulf War (09/2001 or later): 460
#43. Harper County
- Percent of residents that are veterans: 7.8% (192 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 8
--- Korean War: 4
--- Vietnam War: 127
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 18
--- Gulf War (09/2001 or later): 32
#42. McCurtain County
- Percent of residents that are veterans: 7.8% (1,769 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 24
--- Korean War: 76
--- Vietnam War: 742
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 311
--- Gulf War (09/2001 or later): 333
#41. Carter County
- Percent of residents that are veterans: 7.9% (2,842 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 105
--- Korean War: 103
--- Vietnam War: 876
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 663
--- Gulf War (09/2001 or later): 862
#40. Creek County
- Percent of residents that are veterans: 7.9% (4,346 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 37
--- Korean War: 147
--- Vietnam War: 1,718
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 998
--- Gulf War (09/2001 or later): 817
#39. Okfuskee County
- Percent of residents that are veterans: 7.9% (690 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 4
--- Korean War: 32
--- Vietnam War: 205
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 158
--- Gulf War (09/2001 or later): 230
#38. Oklahoma County
- Percent of residents that are veterans: 8% (47,482 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 477
--- Korean War: 1,944
--- Vietnam War: 15,534
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 13,498
--- Gulf War (09/2001 or later): 13,646
#37. Osage County
- Percent of residents that are veterans: 8% (2,903 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 31
--- Korean War: 141
--- Vietnam War: 1,242
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 521
--- Gulf War (09/2001 or later): 493
#36. Pottawatomie County
- Percent of residents that are veterans: 8% (4,472 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 30
--- Korean War: 124
--- Vietnam War: 1,564
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,030
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,257
#35. Atoka County
- Percent of residents that are veterans: 8.1% (910 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 26
--- Vietnam War: 361
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 234
--- Gulf War (09/2001 or later): 150
#34. Washington County
- Percent of residents that are veterans: 8.1% (3,256 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 8
--- Korean War: 137
--- Vietnam War: 1,283
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 769
--- Gulf War (09/2001 or later): 805
#33. Grady County
- Percent of residents that are veterans: 8.2% (3,500 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 54
--- Korean War: 129
--- Vietnam War: 1,404
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 733
--- Gulf War (09/2001 or later): 968
#32. Haskell County
- Percent of residents that are veterans: 8.2% (731 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 1
--- Korean War: 51
--- Vietnam War: 320
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 136
--- Gulf War (09/2001 or later): 132
#31. Logan County
- Percent of residents that are veterans: 8.2% (3,241 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 14
--- Korean War: 188
--- Vietnam War: 1,146
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 960
--- Gulf War (09/2001 or later): 730
#30. McClain County
- Percent of residents that are veterans: 8.2% (2,653 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 70
--- Vietnam War: 987
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 915
--- Gulf War (09/2001 or later): 961
#29. Le Flore County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (3,045 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 19
--- Korean War: 119
--- Vietnam War: 1,346
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 733
--- Gulf War (09/2001 or later): 572
#28. Pawnee County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (997 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 44
--- Korean War: 32
--- Vietnam War: 528
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 123
--- Gulf War (09/2001 or later): 172
#27. Garfield County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (3,812 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 58
--- Korean War: 132
--- Vietnam War: 1,232
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,383
--- Gulf War (09/2001 or later): 945
#26. Ottawa County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,922 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 7
--- Korean War: 59
--- Vietnam War: 804
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 348
--- Gulf War (09/2001 or later): 303
#25. Pushmataha County
- Percent of residents that are veterans: 8.6% (724 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 8
--- Korean War: 39
--- Vietnam War: 318
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 144
--- Gulf War (09/2001 or later): 111
#24. Seminole County
- Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,547 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 24
--- Korean War: 99
--- Vietnam War: 512
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 318
--- Gulf War (09/2001 or later): 264
#23. Canadian County
- Percent of residents that are veterans: 8.8% (10,513 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 29
--- Korean War: 186
--- Vietnam War: 2,862
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,051
--- Gulf War (09/2001 or later): 4,029
#22. Greer County
- Percent of residents that are veterans: 8.9% (387 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 12
--- Korean War: 13
--- Vietnam War: 100
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 141
--- Gulf War (09/2001 or later): 119
#21. Delaware County
- Percent of residents that are veterans: 9% (2,941 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 40
--- Korean War: 93
--- Vietnam War: 1,446
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 421
--- Gulf War (09/2001 or later): 511
#20. Sequoyah County
- Percent of residents that are veterans: 9% (2,692 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 33
--- Korean War: 146
--- Vietnam War: 1,180
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 450
--- Gulf War (09/2001 or later): 510
#19. Cleveland County
- Percent of residents that are veterans: 9.1% (21,252 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 261
--- Korean War: 659
--- Vietnam War: 6,353
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 7,026
--- Gulf War (09/2001 or later): 7,391
#18. Mayes County
- Percent of residents that are veterans: 9.1% (2,753 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 10
--- Korean War: 238
--- Vietnam War: 996
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 708
--- Gulf War (09/2001 or later): 522
#17. Muskogee County
- Percent of residents that are veterans: 9.2% (4,626 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 19
--- Korean War: 229
--- Vietnam War: 1,934
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 960
--- Gulf War (09/2001 or later): 867
#16. Rogers County
- Percent of residents that are veterans: 9.2% (6,891 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 73
--- Korean War: 353
--- Vietnam War: 2,489
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,362
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,903
#15. Alfalfa County
- Percent of residents that are veterans: 9.3% (427 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 10
--- Korean War: 22
--- Vietnam War: 164
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 63
--- Gulf War (09/2001 or later): 56
#14. Kay County
- Percent of residents that are veterans: 9.5% (3,122 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 13
--- Korean War: 205
--- Vietnam War: 1,076
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 455
--- Gulf War (09/2001 or later): 915
#13. Lincoln County
- Percent of residents that are veterans: 9.5% (2,445 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 42
--- Korean War: 79
--- Vietnam War: 959
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 524
--- Gulf War (09/2001 or later): 462
#12. Stephens County
- Percent of residents that are veterans: 9.5% (3,162 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 48
--- Korean War: 68
--- Vietnam War: 1,232
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 785
--- Gulf War (09/2001 or later): 831
#11. Choctaw County
- Percent of residents that are veterans: 9.7% (1,048 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 20
--- Korean War: 31
--- Vietnam War: 453
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 230
--- Gulf War (09/2001 or later): 195
#10. Wagoner County
- Percent of residents that are veterans: 9.7% (6,244 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 49
--- Korean War: 198
--- Vietnam War: 2,299
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,756
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,363
#9. Marshall County
- Percent of residents that are veterans: 10.3% (1,232 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 10
--- Korean War: 35
--- Vietnam War: 634
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 109
--- Gulf War (09/2001 or later): 172
#8. Cotton County
- Percent of residents that are veterans: 10.4% (438 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 29
--- Vietnam War: 96
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 81
--- Gulf War (09/2001 or later): 83
#7. Murray County
- Percent of residents that are veterans: 10.4% (1,107 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 9
--- Korean War: 32
--- Vietnam War: 293
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 204
--- Gulf War (09/2001 or later): 352
#6. Grant County
- Percent of residents that are veterans: 10.5% (332 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 5
--- Vietnam War: 152
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 66
--- Gulf War (09/2001 or later): 83
#5. Latimer County
- Percent of residents that are veterans: 10.5% (776 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 12
--- Korean War: 33
--- Vietnam War: 426
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 161
--- Gulf War (09/2001 or later): 73
#4. McIntosh County
- Percent of residents that are veterans: 10.6% (1,630 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 17
--- Korean War: 115
--- Vietnam War: 960
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 181
--- Gulf War (09/2001 or later): 150
#3. Pittsburg County
- Percent of residents that are veterans: 11% (3,696 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 67
--- Korean War: 108
--- Vietnam War: 1,326
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,043
--- Gulf War (09/2001 or later): 977
#2. Jackson County
- Percent of residents that are veterans: 13.6% (2,380 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 33
--- Vietnam War: 728
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 861
--- Gulf War (09/2001 or later): 864
#1. Comanche County
- Percent of residents that are veterans: 16.6% (13,840 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 64
--- Korean War: 353
--- Vietnam War: 3,381
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5,925
--- Gulf War (09/2001 or later): 6,493