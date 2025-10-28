The highest-value homes in Tulsa

Redfin Real Estate compiled a list of the highest value homes in Savannah, GA.

Every city has its showpiece homes — the ones that define luxury living. And as prices continue to rise across the U.S., the most valuable properties showcase just how high local markets can go. The high-end housing market in particular has reached new heights in 2025, with the typical luxury home selling for a record $1.35 million in March. The million-dollar price tag no longer even qualifies as "luxury" in most places.

So, what do Tulsa's most glamorous homes look like? To find out, Redfin Real Estate found the city's highest-value homes based on their Redfin Estimate.

#1. 3105 S Peoria Ave, Tulsa, OK 74105

- Approximate home value: $8,016,635

- Beds: not available

- Baths: 4.5

- Square feet: 7,866

- See 3105 S Peoria Ave, Tulsa, OK 74105 on Redfin.com

#2. 1396 E 27Th Pl, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $6,411,153

- Beds: 6

- Baths: 8.5

- Square feet: 17,370

- See 1396 E 27Th Pl, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#3. 1550 E 27Th St, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $6,165,661

- Beds: not available

- Baths: 6.5

- Square feet: 8,470

- See 1550 E 27Th St, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#4. 1550 E 29Th St, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $5,927,401

- Beds: not available

- Baths: 6

- Square feet: 14,998

- See 1550 E 29Th St, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#5. 2216 E 30Th St, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $5,790,446

- Beds: not available

- Baths: 6

- Square feet: 14,990

- See 2216 E 30Th St, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#6. 1414 S Galveston Ave, Tulsa, OK 74127

- Approximate home value: $5,444,995

- Beds: 7

- Baths: 8.5

- Square feet: 15,900

- See 1414 S Galveston Ave, Tulsa, OK 74127 on Redfin.com

#7. 1357 E 27Th Pl, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $4,896,878

- Beds: not available

- Baths: 11

- Square feet: 12,026

- See 1357 E 27Th Pl, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#8. 2811 S Columbia Pl, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $4,608,847

- Beds: not available

- Baths: 8.5

- Square feet: 18,232

- See 2811 S Columbia Pl, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#9. 1345 E 29Th St, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $4,513,748

- Beds: not available

- Baths: 5.5

- Square feet: 11,064

- See 1345 E 29Th St, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#10. 10919 S Sheridan Rd, Tulsa, OK 74133

- Approximate home value: $4,432,916

- Beds: not available

- Baths: 10.5

- Square feet: 19,072

- See 10919 S Sheridan Rd, Tulsa, OK 74133 on Redfin.com

#11. 6033 E 118Th St, Tulsa, OK 74137

- Approximate home value: $4,431,755

- Beds: not available

- Baths: 7.5

- Square feet: 13,050

- See 6033 E 118Th St, Tulsa, OK 74137 on Redfin.com

#12. 2103 E 47Th St, Tulsa, OK 74105

- Approximate home value: $4,371,023

- Beds: not available

- Baths: 6.5

- Square feet: 21,419

- See 2103 E 47Th St, Tulsa, OK 74105 on Redfin.com

#13. 2829 S Victor Ave, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $4,341,235

- Beds: not available

- Baths: 6.5

- Square feet: 8,023

- See 2829 S Victor Ave, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#14. 2411 E 34Th St, Tulsa, OK 74105

- Approximate home value: $4,288,119

- Beds: not available

- Baths: 6.5

- Square feet: 12,852

- See 2411 E 34Th St, Tulsa, OK 74105 on Redfin.com

#15. 1825 Forest Blvd, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $4,165,531

- Beds: not available

- Baths: 7

- Square feet: 10,682

- See 1825 Forest Blvd, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#16. 2525 E 30Th St, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $4,105,047

- Beds: not available

- Baths: 7

- Square feet: 12,279

- See 2525 E 30Th St, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#17. 4717 E 118Th St, Tulsa, OK 74137

- Approximate home value: $3,955,504

- Beds: not available

- Baths: 4

- Square feet: 6,050

- See 4717 E 118Th St, Tulsa, OK 74137 on Redfin.com

#18. 6655 S Evanston Cir, Tulsa, OK 74136

- Approximate home value: $3,912,473

- Beds: not available

- Baths: 6

- Square feet: 6,618

- See 6655 S Evanston Cir, Tulsa, OK 74136 on Redfin.com

#19. 1347 E 25Th St, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $3,837,339

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: not available

- See 1347 E 25Th St, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#20. 2140 E 30Th St, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $3,780,968

- Beds: not available

- Baths: 9.5

- Square feet: 9,338

- See 2140 E 30Th St, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#21. 2800 S Boston Ave, Tulsa, OK 74114

- Approximate home value: $3,735,016

- Beds: not available

- Baths: 5

- Square feet: 5,554

- See 2800 S Boston Ave, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#22. 11604 S Yale Ave, Tulsa, OK 74137

- Approximate home value: $3,697,039

- Beds: not available

- Baths: 7

- Square feet: 14,046

- See 11604 S Yale Ave, Tulsa, OK 74137 on Redfin.com

#23. 10427 S Oxford Ave, Tulsa, OK 74137

- Approximate home value: $3,693,836

- Beds: not available

- Baths: 6

- Square feet: 9,834

- See 10427 S Oxford Ave, Tulsa, OK 74137 on Redfin.com

Methodology

Redfin Estimate data as of September 11, 2025. Bedroom, bathroom, and square footage data may not be available or accurate. Secondary addresses may not be included. Value estimates may not reflect what the house could actually sell for.

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.