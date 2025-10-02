How much house does $500,000 buy you in Oklahoma City?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Ocala, FL. (Sundry Photography // Shutterstock/Sundry Photography // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Oklahoma City?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Oklahoma City right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

2932 Misty Ridge Dr, Norman, OK 73071
- Price: $499,900
- 6 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,330
- See 2932 Misty Ridge Dr, Norman, OK 73071 on Redfin.com

12800 Oak Ridge Rd, Arcadia, OK 73007
- Price: $499,999
- 6 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,866
- See 12800 Oak Ridge Rd, Arcadia, OK 73007 on Redfin.com

901 Birdcreek Ln, Guthrie, OK 73044
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 4,334
- See 901 Birdcreek Ln, Guthrie, OK 73044 on Redfin.com

620 Sw 5Th St, Newcastle, OK 73065
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,857
- See 620 Sw 5Th St, Newcastle, OK 73065 on Redfin.com

8101 Brownsville Ln, Bethany, OK 73008
- Price: $499,999
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,712
- See 8101 Brownsville Ln, Bethany, OK 73008 on Redfin.com

4204 Upper Lake Dr, Norman, OK 73072
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,283
- See 4204 Upper Lake Dr, Norman, OK 73072 on Redfin.com

12845 Willow Bay Dr, Oklahoma City, OK 73165
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,927
- See 12845 Willow Bay Dr, Oklahoma City, OK 73165 on Redfin.com

12201 S Choctaw Rd, Newalla, OK 74857
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,752
- See 12201 S Choctaw Rd, Newalla, OK 74857 on Redfin.com

8301 Nw 64Th Ter, Oklahoma City, OK 73132
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,216
- See 8301 Nw 64Th Ter, Oklahoma City, OK 73132 on Redfin.com

18398 Stagecoach Trl, Norman, OK 73072
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,833
- See 18398 Stagecoach Trl, Norman, OK 73072 on Redfin.com

2117 Aminas Way, Yukon, OK 73099
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,622
- See 2117 Aminas Way, Yukon, OK 73099 on Redfin.com

5816 Nw 154Th Ter, Edmond, OK 73013
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,359
- See 5816 Nw 154Th Ter, Edmond, OK 73013 on Redfin.com

1301 Echo Dr, Edmond, OK 73034
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,710
- See 1301 Echo Dr, Edmond, OK 73034 on Redfin.com

13525 Creek View Dr, Edmond, OK 73025
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,521
- See 13525 Creek View Dr, Edmond, OK 73025 on Redfin.com

1136 County Street 2966, Blanchard, OK 73010
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,512
- See 1136 County Street 2966, Blanchard, OK 73010 on Redfin.com

979 County St, Blanchard, OK 73010
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,385
- See 979 County St, Blanchard, OK 73010 on Redfin.com

320 Maybury Dr, Norman, OK 73069
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,444
- See 320 Maybury Dr, Norman, OK 73069 on Redfin.com

16100 Catalonia Pl, Oklahoma City, OK 73170
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,163
- See 16100 Catalonia Pl, Oklahoma City, OK 73170 on Redfin.com

719 Ne 17Th St, Oklahoma City, OK 73105
- Price: $499,995
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,550
- See 719 Ne 17Th St, Oklahoma City, OK 73105 on Redfin.com

1008 Nw 38Th St, Oklahoma City, OK 73118
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,730
- See 1008 Nw 38Th St, Oklahoma City, OK 73118 on Redfin.com

4511 N Mckinley Ave, Oklahoma City, OK 73118
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,352
- See 4511 N Mckinley Ave, Oklahoma City, OK 73118 on Redfin.com

2581 Forest Glen Dr, Choctaw, OK 73020
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,194
- See 2581 Forest Glen Dr, Choctaw, OK 73020 on Redfin.com

532 Conquistador Ct, Edmond, OK 73025
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,243
- See 532 Conquistador Ct, Edmond, OK 73025 on Redfin.com

11504 Leaning Elm Rd, Oklahoma City, OK 73120
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,759
- See 11504 Leaning Elm Rd, Oklahoma City, OK 73120 on Redfin.com

15712 Flora Ave, Edmond, OK 73013
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,604
- See 15712 Flora Ave, Edmond, OK 73013 on Redfin.com

10104 Ski Dr, Oklahoma City, OK 73162
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,556
- See 10104 Ski Dr, Oklahoma City, OK 73162 on Redfin.com

1325 Nw 20Th St, Oklahoma City, OK 73106
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,267
- See 1325 Nw 20Th St, Oklahoma City, OK 73106 on Redfin.com

8750 Hartman Rd, Noble, OK 73068
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,460
- See 8750 Hartman Rd, Noble, OK 73068 on Redfin.com

818 W Boyd St, Norman, OK 73069
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,524
- See 818 W Boyd St, Norman, OK 73069 on Redfin.com

8784 N Harrah Rd, Harrah, OK 73045
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,500
- See 8784 N Harrah Rd, Harrah, OK 73045 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

