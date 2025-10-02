How much house does $500,000 buy you in Tulsa?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Albany, GA. (Artazum // Shutterstock/Artazum // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Tulsa?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Tulsa right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1310 N Northridge Ct, Sand Springs, OK 74063
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 4,127
- See 1310 N Northridge Ct, Sand Springs, OK 74063 on Redfin.com

3108 W Norman Cir, Broken Arrow, OK 74012
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,337
- See 3108 W Norman Cir, Broken Arrow, OK 74012 on Redfin.com

10479 S 87Th East Ave, Tulsa, OK 74133
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,517
- See 10479 S 87Th East Ave, Tulsa, OK 74133 on Redfin.com

3805 E 64Th Pl, Tulsa, OK 74136
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 4,090
- See 3805 E 64Th Pl, Tulsa, OK 74136 on Redfin.com

2078 E 136Th Pl, Bixby, OK 74008
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,806
- See 2078 E 136Th Pl, Bixby, OK 74008 on Redfin.com

2721 S 8Th St, Broken Arrow, OK 74012
- Price: $499,990
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,763
- See 2721 S 8Th St, Broken Arrow, OK 74012 on Redfin.com

7205 E Oakland St, Broken Arrow, OK 74014
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,738
- See 7205 E Oakland St, Broken Arrow, OK 74014 on Redfin.com

16817 E 41St St, Tulsa, OK 74134
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,435
- See 16817 E 41St St, Tulsa, OK 74134 on Redfin.com

16111 S Highway 88 Hwy, Claremore, OK 74017
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,920
- See 16111 S Highway 88 Hwy, Claremore, OK 74017 on Redfin.com

5219 Tower Dr, Sand Springs, OK 74063
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,946
- See 5219 Tower Dr, Sand Springs, OK 74063 on Redfin.com

5307 E 126Th St S, Bixby, OK 74008
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,663
- See 5307 E 126Th St S, Bixby, OK 74008 on Redfin.com

5511 E 126Th St S, Bixby, OK 74008
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,661
- See 5511 E 126Th St S, Bixby, OK 74008 on Redfin.com

8009 N 146Th East Ave, Owasso, OK 74055
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,661
- See 8009 N 146Th East Ave, Owasso, OK 74055 on Redfin.com

2704 S Oak Pl, Broken Arrow, OK 74012
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,507
- See 2704 S Oak Pl, Broken Arrow, OK 74012 on Redfin.com

3925 S Elder Blvd, Broken Arrow, OK 74011
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,460
- See 3925 S Elder Blvd, Broken Arrow, OK 74011 on Redfin.com

2708 W Van Buren Ct, Broken Arrow, OK 74011
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,460
- See 2708 W Van Buren Ct, Broken Arrow, OK 74011 on Redfin.com

2707 W South Park St, Broken Arrow, OK 74011
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,414
- See 2707 W South Park St, Broken Arrow, OK 74011 on Redfin.com

2715 W Van Buren Ct, Broken Arrow, OK 74011
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,414
- See 2715 W Van Buren Ct, Broken Arrow, OK 74011 on Redfin.com

6716 S Gardenia Ave, Broken Arrow, OK 74011
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,414
- See 6716 S Gardenia Ave, Broken Arrow, OK 74011 on Redfin.com

3919 S Detroit Ave, Tulsa, OK 74105
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,408
- See 3919 S Detroit Ave, Tulsa, OK 74105 on Redfin.com

1114 W 86Th St, Tulsa, OK 74132
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,109
- See 1114 W 86Th St, Tulsa, OK 74132 on Redfin.com

14111 S Evanston Ave, Bixby, OK 74008
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,347
- See 14111 S Evanston Ave, Bixby, OK 74008 on Redfin.com

15353 S 193Rd East Ave, Broken Arrow, OK 74014
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,237
- See 15353 S 193Rd East Ave, Broken Arrow, OK 74014 on Redfin.com

18425 S 270 Rd, Morris, OK 74445
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,705
- See 18425 S 270 Rd, Morris, OK 74445 on Redfin.com

11631 N 126Th East Ave, Collinsville, OK 74021
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,529
- See 11631 N 126Th East Ave, Collinsville, OK 74021 on Redfin.com

2411 E 72Nd Pl, Tulsa, OK 74136
- Price: $499,995
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,860
- See 2411 E 72Nd Pl, Tulsa, OK 74136 on Redfin.com

1119 W 85Th St, Tulsa, OK 74132
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,266
- See 1119 W 85Th St, Tulsa, OK 74132 on Redfin.com

922 W 86Th St, Tulsa, OK 74132
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,116
- See 922 W 86Th St, Tulsa, OK 74132 on Redfin.com

2300 Riverside Dr, Tulsa, OK 74114
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,314
- See 2300 Riverside Dr, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

36087 S 4205 Rd, Inola, OK 74036
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,071
- See 36087 S 4205 Rd, Inola, OK 74036 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

