The most expensive neighborhoods in Tulsa

Homebuyers and sellers are navigating a slow and expensive housing market, with rising prices and stagnant demand keeping many on the sidelines. This comes amid rising economic uncertainty and growing wealth concentration. But luxury homes—multimillion-dollar estates, sleek penthouses, and one-of-a-kind custom builds—are still selling, even as most buyers pull back.
Most people can't afford high-end homes, although they're still fun to dream about. So, to highlight where luxury real estate is commanding the highest prices, Redfin analyzed the most expensive neighborhoods in the Tulsa metro area—and showcased a few of the area's standout listings (when possible).
Note: Redfin's analysis focused on metro areas, meaning some neighborhoods fell within smaller nearby cities. Listings and data were gathered on October 15, 2025.
#1. Sunset Terrace (Tulsa, OK)
Median sale price
: $1,475,000 |
Median days on market
: 34 days
2404 Woodward Blvd, Tulsa, OK 74114
- List price: $1,095,000
- Beds: 3 | Baths: 4 | Square feet: 3,640
#2. Stone Canyon (Owasso, OK)
Median sale price
: $851,500 |
Median days on market
: 29 days
17937 E Anthem Ridge Rd, Owasso, OK 74055
- List price: $1,650,000
- Beds: 5 | Baths: 5 | Square feet: 6,593
19236 E Twin Creeks Dr, Owasso, OK 74055
- List price: $827,999
- Beds: 5 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,894
5870 N River Birch Rd, Owasso, OK 74055
- List price: $775,000
- Beds: 4 | Baths: 4.5 | Square feet: 3,325
6407 N Bluesage Dr, Owasso, OK 74055
- List price: $898,000
- Beds: 5 | Baths: 4 | Square feet: 4,193
#3. Maple Ridge Historic District (Tulsa, OK)
Median sale price
: $720,000 |
Median days on market
: 34 days
1208 E 29Th St, Tulsa, OK 74114
- List price: $630,000
- Beds: 3 | Baths: 3 | Square feet: 2,615
1226 E 19Th St, Tulsa, OK 74120
- List price: $895,000
- Beds: 3 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,357
1605 S Cincinnati Ave, Tulsa, OK 74119
- List price: $475,000
- Beds: 3 | Baths: 3 | Square feet: 1,980
333 E 29Th Pl, Tulsa, OK 74114
- List price: $575,000
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 2,013
#4. Bryn Mawr (Tulsa, OK)
Median sale price
: $569,000 |
Median days on market
: 39 days
2429 E 22Nd Pl, Tulsa, OK 74114
- List price: $530,000
- Beds: 3 | Baths: 2.5 | Square feet: 2,737
2501 S Columbia Ave, Tulsa, OK 74114
- List price: $1,275,000
- Beds: 4 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,614
2503 S Birmingham Ave, Tulsa, OK 74114
- List price: $1,225,000
- Beds: 5 | Baths: 4.5 | Square feet: 4,303
2513 S Florence Pl, Tulsa, OK 74114
- List price: $99,000
- Beds: 2 | Baths: 1.5 | Square feet: 892
#5. Southern Hills (Tulsa, OK)
Median sale price
: $497,500 |
Median days on market
: 17 days
2917 E 68Th St, Tulsa, OK 74136
- List price: $990,000
- Beds: 3 | Baths: 3.5 | Square feet: 4,393
3633 E 70Th Pl, Tulsa, OK 74136
- List price: $425,000
- Beds: 5 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,086
6642 S Jamestown Ave, Tulsa, OK 74136
- List price: $695,000
- Beds: 3 | Baths: 3.5 | Square feet: 4,038
7014 S Birmingham Ct, Tulsa, OK 74136
- List price: $415,000
- Beds: 4 | Baths: 2.5 | Square feet: 3,195
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.